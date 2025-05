“L’arte e la musica devono essere di tutti. Parte da questa convinzione I Concerti della Speranza, l’iniziativa lanciata in collaborazione con SuperJob.” Spiega Yuri Napoli, referente del progetto Musica su Roma, in occasione della prima edizione de “I Concerti della Speranza”, progetto organizzato da SuperJob – piattaforma gratuita di e-recruitment per l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità, nata grazie al contributo di Neopharmed Gentili e con il coinvolgimento di Michael Page.