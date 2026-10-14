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Pestaggio del 50enne a Napoli, nel branco quasi tutti minori: due sono figli di un poliziotto

Una decina in totale gli identificati, nel gruppo anche due ragazzine e un giovane esperto in arti marziali

Il pestaggio a Napoli - Francesco Emilio Borrelli /X
Il pestaggio a Napoli - Francesco Emilio Borrelli /X
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14 ottobre 2026 | 17.41
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Sono almeno una decina i giovani, quasi tutti minorenni, identificati per il violento pestaggio di un 50enne avvenuto sabato sera in piazza Vanvitelli a Napoli. Tra i membri del branco, figurano anche i due figli di un poliziotto, un ragazzo esperto in arti marziali e due ragazzine.

Sul caso indagano i carabinieri, coordinati dalla Procura ordinaria e quella per i Minorenni di Napoli. La vittima sarebbe intervenuta in soccorso delle figlie, anche loro minori, coinvolte in una lite tra giovanissimi nella movida. Durante il pestaggio, il 50enne è stato investito da un mezzo della nettezza urbana e, nonostante la gravissima ferita ad una gamba, la violenza non si sarebbe fermata. Al momento, le posizioni di tutti i giovani coinvolti sono al vaglio delle degli inquirenti.

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pestaggio minorenne poliziotto arti marziali
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