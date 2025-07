Fuga di gas ed esplosione a Torre del Greco, in provincia di Napoli: un uomo è rimasto ferito e si scava tra le macerie per escludere dispersi. Secondo quanto si apprende, l'esplosione di una bombola di gas avrebbe causato il cedimento dell'ala di un edificio in largo Benigno.

#Napoli, esplosione e crollo parziale di una palazzina a Torre del Greco: estratto dalle macerie dai #vigilidelfuoco un sessantenne affidato alle cure del personale sanitario. Squadre al lavoro dalle 12.45 per escludere la presenza di eventuali altre persone coinvolte non… pic.twitter.com/iyCMkm026d — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) July 3, 2025

Un 64enne, estratto dalle macerie dai vigili del fuoco, è rimasto ferito ed è stato trasportato all’ospedale di Torre del Greco. Non è in pericolo di vita. Squadre dei vigili del fuoco sono al lavoro dalle 12.45 e sono in corso le ricerche per escludere la presenza di altre persone coinvolte e le operazioni di messa in sicurezza dell’area. In corso gli accertamenti sulle cause dell'esplosione.