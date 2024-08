La barca a vela affondata nelle acque siciliane di Porticello, in provincia di Palermo, è il Bayesian. Si tratta di uno yacht di lusso costruito nel 2008 e sottoposto a restyling nel 2020. Secondo le informazioni reperibili in rete, il Bayesian è lungo 56 metri ed è in grado di ospitare 12 passeggeri che alloggiano in 6 suite. I membri dell'equipaggio possono essere anche 10, in base alle esigenze.

Lo yacht, che batte bandiera britannica, è costruito con uno scafo in alluminio e una sovrastruttura in alluminio, con ponti in legno. L'imbarcazione può essere spinta da due motori diesel MTU (8V 2000 M72) a 8 cilindri da 965 cavalli. Può raggiungere na velocità massima di 15 nodi con un'autonomia fino a 3.600 miglia nautiche.

Il sito vesselfinder.com documenta gli ultimi spostamenti dello yacht. L'ultima segnalazione aggiornata alla notte tra il 18 e il 19 agosto faceva riferimento all'ancoraggio. Il Bayesian, secondo l'archivio del sito, ha navigato tra il 5 e il 9 agosto. L'ultima 'toccata' a Milazzo risale al 14 agosto.