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Scontri No Tav, Bufalini (Telt): "Sabato il peggior attacco ai nostri cantieri dal 2011" - Video

27 luglio 2026 | 17.24
Redazione Adnkronos
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A due giorni dall'assalto al cantiere Tav di Chiomonte, in Val di Susa, avvenuto sabato da parte di alcune centinaia di antagonisti, il direttore generale di Telt, Maurizio Bufalini, si è recato sul posto per constatare di persona l'entità dei danni: da una prima stima fatta all'indomani dell'attacco si aggirano intorno a 1 milione di euro, anche se non è escluso che potrebbe subire una revisione al rialzo per i costi legati alle bonifiche ambientali. Accompagnato dal direttore della divisione produzione Pier Giuseppe Gilli, Bufalini ha visitato le diverse aree del cantiere e al termine del sopralluogo non ha nascosto preoccupazione e amarezza.

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No tav no tav val di susa no tav sabato no tav cantiere
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