Oltre un'ora di tentativi per rianimare la piccola, disposta autopsia. Non ancora chiara la dinamica dell'accaduto

Una lezione di vela si trasforma in tragedia ad Arbatax in provincia di Nuoro. La barca, dove si trovava una bambina di 10 anni si è capovolta e la piccola è morta. La bimba, di Tortolì, stava facendo lezione insieme ad altri coetanei quando è avvenuto l'incidente. L'istruttore è intervenuto subito e ha cercato di recuperare la bambina che però, sembra avesse i capelli impigliati in una cima. E' comunque ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto.

Immediato l'arrivo della Guardia Costiera che ha portato la piccola sulla banchina dove vi erano 2 due ambulanze, ma a nulla sono valsi i tentativi, durati per oltre un'ora, di rianimare la bambina, che non ha ripreso conoscenza. Intanto è stata disposta per domani l'autopsia.