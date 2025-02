Gli esperti dell'Ecdc commentano la scoperta del nuovo coronavirus dal team di scienziati in Cina, guidati dalla virologa Shi Zhengli, nota come "batwoman" per il suo lavoro sui coronavirus dei pipistrelli nel laboratorio di Wuhan.

"Molti coronavirus e virus influenzali di origine animale possono replicarsi nelle cellule umane, tuttavia la loro replicazione in laboratorio non significa necessariamente che questi virus possano trasmettersi con successo dagli animali all'uomo o tra esseri umani. Ci sono molti altri fattori che influenzano la capacità di un virus di infettare l'uomo", ha fatto sapere l'Ecdc, Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, in una nota di commento allo studio cinese che ha identificato e indagato sul nuovo coronavirus (merbecovirus BtHKU5-CoV-2) scoperto nei pipistrelli.

Ciò che questi risultati evidenziano, tuttavia, è "la necessità di una sorveglianza continua dei coronavirus e di altri agenti patogeni con potenziale pandemico", sottolinea l'Ecdc che monitora costantemente la situazione epidemiologica e virologica in relazione ai virus respiratori. "Sebbene lo studio fornisca preziosi dati di caratterizzazione di laboratorio sulla capacità del virus di legarsi ai recettori Ace2 umani, non può essere visto come prova di un'infezione o di un rischio di trasmissione nell'uomo", rimarcano gli esperti Ecdc.

Lo studio

Gli scienziati cinesi che hanno scoperto il nuovo coronavirus hanno sottolineato che è necessario un monitoraggio attento del virus, ma hanno comunque segnalato che la sua potenza è "significativamente inferiore" a quella del Covid-19 e "il rischio che l'Hku5-CoV-2 emerga nella popolazione umana non deve essere esagerato".

In ogni caso, in un articolo sulla rivista Cell gli scienziati hanno "segnalato la scoperta e l'isolamento di un lignaggio distinto di HKU5-CoV che può utilizzare non solo l'ACE2 di pipistrello, ma anche l'ACE2 umano e vari ortologhi dell'ACE2 dei mammiferi". I ricercatori hanno anche osservato che "i merbecovirus dei pipistrelli presentano un rischio elevato di diffusione agli esseri umani, sia tramite trasmissione diretta che tramite ospiti intermedi".