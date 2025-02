Un Piano pandemico "ispirato a principi che rappresentano i valori fondativi del nostro Servizio sanitario nazionale", in particolare "la giustizia, l'equità, la non discriminazione e la solidarietà". Un testo che esclude "l'utilizzo di atti amministrativi per l'adozione di ogni misura che possa essere coercitiva della libertà personale o compressiva dei diritti civili e sociali", e che riconosce l'importanza dei vaccini, ma con una precisazione: quando "approvati e sperimentati, risultano misure preventive efficaci, contraddistinte da un rapporto rischio-beneficio significativamente favorevole; non possono" però "essere considerati gli unici strumenti per il contrasto agli agenti patogeni, ma vanno utilizzati insieme ai presidi terapeutici disponibili". Sono i punti chiave del nuovo testo di 'Piano strategico operativo di preparazione e risposta ad una pandemia da patogeni a trasmissione respiratoria a maggiore potenziale pandemico 2025-2029', trasmesso alle Regioni dal ministero della Salute. Una bozza che l'Adnkronos Salute ha avuto modo di visionare.

Cosa è cambiato a 5 anni da pandemia Covid

Il nuovo testo, a 5 anni dall'inizio della pandemia di Covid in Italia il 20 febbraio 2020 - giorno in cui fu scoperta la positività del 'paziente 1' di Codogno, in provincia di Lodi - prende dunque le distanze dai Dpcm che hanno caratterizzato le fasi più dure dell'emergenza coronovirus, i tanti decreti del presidente del Consiglio dei ministri che nelle ore più drammatiche dello tsunami Sars-CoV-2 definirono lockdown, divieti e obblighi. "Di fronte a una pandemia di carattere eccezionale - si legge nella bozza - si può presentare la necessità e l'urgenza di adottare misure relative ad ogni settore e un necessario coordinamento centrale, valutando lo strumento normativo migliore e dando priorità ai provvedimenti parlamentari". Ma è appunto "escluso" il ricorso a interventi coercitivi o limitativi di libertà e diritti. "Solo con leggi o atti aventi forza di legge e nel rispetto dei principi costituzionali possono essere previste misure temporanee - si puntualizza - straordinarie ed eccezionali in tal senso".

In oltre 150 pagine, il testo del nuovo Piano pandemico prende in esame i vari aspetti della pianificazione e della risposta all'emergenza, dal coordinamento delle strategie alle fonti di finanziamento, dagli approcci di sorveglianza agli strumenti di protezione della comunità e all'organizzazione dei servizi sanitari, fino alla formazione del personale. Premesso che "la solidarietà" sta alla "base di ogni intervento di sanità pubblica", richiamando "un approccio di cooperazione tra singoli individui e istituzioni", il capitolo che riassume la filosofia del piano indica tra i principi guida "l'efficacia. Gli interventi" prospettati "sono fondati su un solido razionale scientifico e metodologico", e dovranno essere "motivati da una condizione di necessità. Per tale motivo - si puntualizza - ogni intervento è guidato anche dai principi di precauzione, responsabilità, proporzionalità e ragionevolezza".

"Il conflitto che potrebbe eventualmente insorgere tra la sfera privata e quella collettiva - si legge ancora - rende necessario operare in ottemperanza al principio di trasparenza", altro principio chiave del piano. In questo senso "le informazioni saranno divulgate dalle istituzioni preposte, tanto al personale medico-sanitario quanto ai non addetti ai lavori, in maniera tempestiva e puntuale, attraverso piani comunicativi pubblici e redatti in un linguaggio semplice e chiaro. Ogni persona deve essere informata sulla base di evidenze scientifiche in merito alle misure adottate", che non vogliono essere 'calate dall'alto' né 'scolpite su pietra': è infatti "opportuno aggiornare o modificare le decisioni o le procedure qualora emergano nuove informazioni rilevanti e fondate su evidenze scientifiche".