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Omicidio Aurora Tila, ex fidanzato confessa al processo d'appello

La 13enne morta dopo essere precipitata dal balcone al settimo piano del palazzo in cui viveva a Piacenza il 25 ottobre 2024

Aurora Tila - (Foto Chi l'ha visto?)
Aurora Tila - (Foto Chi l'ha visto?)
13 luglio 2026 | 17.04
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Nel procedimento in appello è arrivata la confessione dell’ex fidanzato della 13enne Aurora Tila, morta dopo essere precipitata dal balcone al settimo piano del palazzo in cui viveva a Piacenza il 25 ottobre 2024.

Il giovane, 15enne all'epoca dei fatti, si è scusato sia per quanto commesso sia per il ritardo nella confessione. In primo grado era stato condannato dal Tribunale per i minorenni di Bologna a 17 anni.

Per il ragazzo, imputato di omicidio pluriaggravato, il pm Simone Purgato aveva chiesto 20 anni e 8 mesi di reclusione, mentre la difesa l'assoluzione. Il processo si era svolto con rito abbreviato.

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Aurora Tila Aurora Tila omicidio Aurora Tila ex confessa Aurora Tila processo appello
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