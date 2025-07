"Grazie al giudice, grazie alla Corte" per la condanna a 27 anni di carcere di Daniele Rezza. A dirlo, al termine dell'udienza di fronte alla corte d'Assise di Milano, è stata Angela Brescia, madre di Manuel Mastrapasqua, il 31enne rapinato di un paio di cuffie e ucciso con una coltellata in strada nella notte dell'11 ottobre scorso a Rozzano. "Sentire 27 anni va bene", ha detto la mamma della vittima, dopo che la procura questa mattina aveva chiesto alla Corte di condannare Rezza a vent'anni di carcere, ma - ha aggiunto Brescia - "deve farli tutti. Io spero che resti in carcere, ma so che non sarà così".

"So che Rozzano non è la miglior città di Milano, ma questa non è una giustificazione. Non mi sembra che a Rozzano tutti uccidano", ha detto dal canto suo Michael Mastrapasqua, fratello del 31enne. "Anche io sono cresciuto senza un padre, solo con mia madre. Da adolescente ero più in giro con la mia compagnia che a casa, ma non ho mai fatto niente, non ho mai usato come scusa il fatto di essere di Rozzano per fare queste cose", ha detto il fratello di Manuel Mastrapasqua. Rezza - ha aggiunto Michael al termine dell'udienza - "è un recidivo, non è la prima volta che fa un reato e non è la prima volta che usa un coltello. Andava fermato prima".