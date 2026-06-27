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Triplice omicidio a Roma, la fuga del figlio ferito: le impronte nel palazzo e le tracce - Video

Una famiglia sterminata, si cerca il killer che ha ucciso padre, madre e figlia

27 giugno 2026 | 10.52
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Sul muro l'impronta di una mano insanguinata, sulle scale le tracce della fuga disperata del figlio 20enne, scampato alla furia omicida di un uomo che, intorno alle 22.30 di ieri, a Roma ha commesso un triplice omicidio e, armato di mannaia, ha sterminato una famiglia: padre, madre e sorellina. Nella palazzina a due piani di via Montiglio 35, nel quartiere romano di Casalotti, ci sono ancora i segni di una strage che ha sconvolto la Capitale. Gli schizzi ovunque, le orme insanguinate del ragazzo sopravvissuto, a raccontare una fuga disperata fatta scendendo a due a due i gradini, prima finalmente di essere soccorso e trasportato al vicino Policlinico Gemelli. Impegnati, sulle tracce del killer, i poliziotti della Squadra Mobile. (di Silvia Mancinelli)

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