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Crolla parete di un capannone, operaio 71enne muore travolto nel Bresciano

L'incidente a Pian Camuno. L'uomo stava lavorando in un capannone in via 25 aprile, quando è rimasto travolto

Crollo parete capannone nel bresciano - (Fermo immagine)
Crollo parete capannone nel bresciano - (Fermo immagine)
09 giugno 2026 | 12.03
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Infortunio mortale questa mattina, poco dopo le 7, a Pian Camuno, in provincia di Brescia. La vittima è un operaio di 71 anni. L'uomo stava lavorando in un capannone in via 25 aprile, quando è rimasto travolto da una parete crollata. Inutile il soccorso del 118: i sanitari hanno solo potuto constatare la morte dell’uomo. Sul posto sono intervenuti anche carabinieri, tecnici dell’Ats Montagna e vigili del fuoco di Brescia.

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