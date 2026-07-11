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Palermo, Arma festeggia i 101 anni del collaboratore Gen. Dalla Chiesa

Palermo, Arma festeggia i 101 anni del collaboratore Gen. Dalla Chiesa
11 luglio 2026 | 14.18
Elvira Terranova
LETTURA: 1 minuti

L’Arma dei Carabinieri ha festeggiato il Maresciallo Maggiore in congedo Angelo Di Stefano per il raggiungimento del traguardo dei 101 anni. In occasione del suo compleanno, il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Palermo, Generale di Brigata Luciano Magrini, insieme al Comandante del Gruppo di Monreale, Tenente Colonnello Gennaro Petruzzelli, e al Comandante della Compagnia di Cefalù, Capitano Marco Merola, ha fatto visita al festeggiato. Durante l'incontro, all'anziano sottufficiale è stata consegnata una lettera di auguri personalizzata accompagnata da una daga tagliacarte, inviate dal Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Generale di Corpo d’Armata Salvatore Luongo, in segno di stima per la sua lunga carriera istituzionale. Nato a Cefalù il 10 luglio 1925, il Maresciallo Di Stefano si è arruolato il 3 marzo 1945 come Allievo Carabiniere Reale. Tra i passaggi più significativi del suo percorso professionale si ricorda il delicato biennio tra il 1947 e il 1949, quando ha operato come comandante di squadriglia nel Comando Forze Repressione Banditismo, collaborando direttamente sul territorio siciliano con l'allora Capitano Carlo Alberto Dalola Chiesa.

Alla sobria cerimonia hanno preso parte anche il Sindaco di Cefalù, Daniele Salvatore Tumminello, una rappresentanza dell’Associazione Nazionale Carabinieri (ANC) - Sezione di Cefalù, e la figlia Vera, a nome di tutta la famiglia. Il Generale Magrini, nel rivolgere gli auguri a nome dell'Istituzione, ha ringraziato il Maresciallo Di Stefano per l'esemplare attaccamento al dovere e per il servizio svolto in favore della collettività, sottolineando come la sua figura rimanga un punto di riferimento per i giovani militari.

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