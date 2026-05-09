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Palermo, sette intossicati per avere mangiato tonno rosso: uno è in terapia intensiva

Sequestrato un esemplare nella pescheria, sarà analizzato nell'istituto zooprofilattico locale. Si pensa potesse contenere un alto livello di istamina

Nas, immagine repertorio (Fotogramma)
Nas, immagine repertorio (Fotogramma)
09 maggio 2026 | 22.31
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Sette persone sono rimaste intossicate dopo aver mangiato tonno rosso a Palermo, uno di loro è in terapia intensiva ed è più grave. Tre delle sette persone fanno parte dello stesso nucleo familiare. I carabinieri del Nas di Palermo hanno individuato la pescheria in cui è stato acquistato il tonno. Sequestrato un esemplare che è stato portato all'Istituto zooprofilattico per essere controllato. Si pensa che il tonno contensse un alto livello di istamina. Indagano carabinieri del Nas e del comando provinciale di Palermo.

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intossicati tonno rosso terapia intensiva
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