Sette persone sono rimaste intossicate dopo aver mangiato tonno rosso a Palermo, uno di loro è in terapia intensiva ed è più grave. Tre delle sette persone fanno parte dello stesso nucleo familiare. I carabinieri del Nas di Palermo hanno individuato la pescheria in cui è stato acquistato il tonno. Sequestrato un esemplare che è stato portato all'Istituto zooprofilattico per essere controllato. Si pensa che il tonno contensse un alto livello di istamina. Indagano carabinieri del Nas e del comando provinciale di Palermo.