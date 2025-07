Una bandiera verde per annunciare che il Palio di Siena non si corre oggi, 2 luglio 2025. Il rinvio della corsa, a causa della pioggia, viene certificato con l'esposizione della bandiera verde ad una trifora del palazzo comunale. Il vessillo, che spicca tra quelli delle contrade, segnala la decisione del sindaco di rinviare l’appuntamento. Anche lo scorso anno il Palio era stato rinviato per pioggia ai giorni successivi: lo slittamento aveva caratterizzato sia la corsa di luglio che per quella di agosto.