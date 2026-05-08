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Papa a Pompei, il passaggio tra gli applausi nella piazza del santuario - Video

08 maggio 2026 | 10.21
Redazione Adnkronos
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Papa Leone XIV, in visita oggi a Pompei, attraversa in auto scoperta la piazza del santuario tra gli applausi della folla di fedeli presenti. Intanto sventola la bandiera della pace.

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Leone, con la mozzetta rossa, saluta, benedice i bambini. La banda locale intona il motivo dell’Eurovisione. In tanti si affacciano dai balconi ornati con fiori gialli e bianchi che richiamano i colori del Vaticano. “Buongiorno Pompei. Grazie per la vostra presenza- dice Leone a braccio -Ci prepariamo per la santa messa. Gesù cammina sempre con noi, e la mamma Maria è sempre con noi, accompagna sempre i suoi figli”. I fedeli applaudono, e gridano ‘W il Papa’.

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