Una milonga dell'argentina Daiana Guspero e il suo gruppo al Policlinico in segno augurale per il Pontefice

Tango per il Papa. Oggi, domenica 16 marzo, la ballerina argentina Daiana Guspero insieme ai suoi ballerini ha dato vita a una milonga presso il Policlinico Gemelli in segno augurale per il Pontefice.

"Un tango silenzioso e di preghiera. La nostra comunità tanghera si vuole stringere intorno al Santo Padre all'interno di una immaginaria milonga en plein air. Un abbraccio collettivo per far sentire la nostra voce e la nostra vicinanza", aveva spiegato giorni fa Daiana Guspero, tra le maggiori rappresentanti del tango argentino, all'Adnkronos. Un ballo dedicato all'argentino Bergoglio, appassionato di tango, in "segno di riconoscenza e vicinanza", spiegò Guspero.