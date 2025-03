Ultime notizie sulle condizioni di salute del Pontefice, per il quale è stata sciolta la prognosi per "miglioramenti consolidati"

“La notte è trascorsa tranquilla" per Papa Francesco che "si è svegliato attorno alle 8”. Lo fa sapere il Vaticano nell’ultimo aggiornamento di oggi 11 marzo sulle condizioni di salute del Pontefice ricoverato al Gemelli.

I medici che lo hanno in cura al Policlinico ieri sera nel bollettino serale hanno comunicato di avere sciolto la prognosi: “Le condizioni cliniche del Santo Padre continuano ad essere stabili. I miglioramenti registrati nei giorni precedenti si sono ulteriormente consolidati, come confermato sia dagli esami del sangue che dall'obiettività clinica e dalla buona risposta alla terapia farmacologica. Per tali motivi i medici hanno deciso di sciogliere la prognosi”.

“Tuttavia - hanno spiegato sempre nel bollettino serale di ieri - in considerazione della complessità del quadro clinico e dell'importante quadro infettivo presentato al ricovero, sarà necessario continuare, per ulteriori giorni, la terapia medica farmacologica in ambiente ospedaliero”. Notizie più rassicuranti in un quadro che resta “complesso”, come hanno sempre spiegato fonti vaticane. Il Papa e’ un uomo di 88 anni con tutte le sue fragilità.