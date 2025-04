Il cardinal Matteo Zuppi, presidente della Cei, ha officiato oggi, mercoledì 23 aprile, la messa in suffragio per papa Francesco nella Basilica di San Pietro."Con i suoi gesti continua a indicarci la via, a riaccendere la gioia, a rimettere al centro la parola di Gesù" dice il presidente della Cei. "Ringraziamo il Papa per quanto il Signore attraverso lui ci ha messo nel cuore e promettiamo di costruire la Chiesa madre lieta che comprende, accompagna, accarezza".

"Oggi - ha osservato - sentiamo Papa Francesco che si affianca, come ha fatto in maniera instancabile in questi anni del suo ministero, ai credenti spenti di entusiasmo e dalla paura. Ci ha fatto vedere, anche fino alla fine, come seguire la strada di Gesù è donarsi. E ci ricorda di essere nella gioia, come nel suo ministero ha sempre indicato e di non tornare a Emmaus, alla sicurezza senza speranza, per camminare di nuovo insieme, per ritrovare i fratelli, per confermarci a vicenda, raccontando come l'abbiamo riconosciuto, testimoniando, ricostruendo quella fraternità e quella comunione che ci è chiesto di costruire nella società civile".

Quindi, la citazione del "grande discorso di Firenze", in cui Papa Francesco "ci ha chiesto di essere una Chiesa lieta col volto di mamma, che comprende, accompagna, accarezza. Sognate anche voi questa Chiesa".