"Secondo noi papa Francesco è morto e non ce lo vogliono dire", questo il parere di alcuni creator che alimentano fake news sui social network. Tra i più prolifici, che negli ultimi giorni hanno guadagnato migliaia di visualizzazioni pubblicando quotidianamente video sulla salute del Papa, ci sono Bombolino e Ottavo Re di Roma che si sono recati anche al policlinico Gemelli per cercare di confermare le proprie opinioni. "Vogliamo la verità su Papa Francesco", chiedono a più riprese.

"Non muore un Papa durante il Giubileo dal 1700, per la Chiesa è un evento rarissimo quindi si sta preparando per dare la notizia", è la teoria di Ottavo Re di Roma. "Il problema è diplomatico, c'è il Giubileo e i soldi sono tanti. Il Papa è morto e non è più al Gemelli, è già in Vaticano", sostiene anche Er Bombolino, che sul braccio ha un tatuaggio dedicato proprio a Bergoglio. I video di questo tipo sono tantissimi e, nonostante i medici abbiano sciolto la prognosi e Papa Francesco abbia rilasciato un messaggio audio la scorsa settimana, i due sostengono che il pontefice sia deceduto da quasi un mese.

Piovono visualizzazioni ma anche commenti negativi e critiche, come quelli ai video dall'ospedale. Bombolino sale al decimo piano del Gemelli, prendendo "l'ascensore principale che ha portato Papa Francesco al reparto", ma trova la porta chiusa e non riesce a mostrare nulla ai suoi follower su TikTok. E allora fa notare che "fuori al Gemelli non c'è la scorta papale", ma solo "una macchina dei carabinieri e una della polizia" e le persone possono arrivare "fino alla porta del reparto senza che nessuno le fermi". Anche Ottavo Re di Roma mostra che nei corridoi "non c'è nessuna scorta, non c'è nessuna sicurezza". "Non sarei mai riuscito ad accedere fino a qua qualora ci fosse stato lui, sarebbe stato pieno di sorveglianza. Ecco perché vi dico che a mio avviso Papa Francesco non c'è più", dice davanti alla porta di un reparto del decimo piano. Tantissimi sono gli utenti che fanno notare a entrambi i creator che hanno sbagliato il padiglione del Policlinico e quella non è la porta giusta.

Una ricerca svela il diluvio di fakenews

Dal giorno del suo ricovero all'ospedale Gemelli, i social media si sono popolati di discussioni intorno allo stato di salute di Papa Francesco, con un’attenzione particolare alle ipotesi sulla sua presunta morte. Una recente ricerca di Cyabra, in collaborazione con Kite Group e su richiesta di Arcadia, ha tracciato questo flusso di contenuti sulle piattaforme X (ex Twitter) e TikTok, scoprendo come la disinformazione abbia trovato un terreno fertile per diffondersi. Dal monitoraggio di 3.601 profili, che hanno generato 4.598 post e commenti, è emerso un quadro caratterizzato da un clima di incertezza, alimentato sia da utenti autentici che da account non verificati.