Papa Francesco "non è allettato e scherza", ma ancora non "è fuori pericolo". E' quanto emerso dal briefing informativo con la stampa al Policlinico Gemelli con alcuni membri dell'équipe, che ha in cura Bergoglio, ricoverato per una polmonite bilaterale dal 14 febbraio all'ospedale Gemelli di Roma. "Non è intubato" e "ci ha sempre chiesto di dire la verità" spiegano Sergio Alfieri del Gemelli e Luigi Carbone, medico referente del Pontefice.