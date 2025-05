Scatta il 'gioco' per individuare la somiglianza tra il Pontefice e...

Il cardinale Robert Francis viene eletto Papa con il nome di Leone XIV. Il Pontefice si presenta alla folla entusiasta radunata in piazza San Pietro, le foto e le immagini rimbalzano ovunque. Sui social, tra la valanga di messaggi in particolare su X, tanti utenti evidenziano una vaga somiglianza con Papa Giovanni Paolo II. C'è anche chi, cedendo a passioni terrene come il calcio, trova nel football un ipotetico riferimento.

Io non ce la posso fare#Papa pic.twitter.com/HJFNAQAcJ0 — Michele Fusco (@mike_fusco) May 8, 2025

E così, ecco comparire la foto di Claudio Ranieri abbinata a quella del nuovo Papa. L'allenatore della Roma, dicunt, ha qualche tratto in comune con il nuovo Pontefice americano.