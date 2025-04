Dal sole alla pioggia in poche ore. Sono queste le ultime previsioni meteo per Pasquetta 2025, lunedì 21 aprile. Gli ultimi aggiornamenti confermano l'ingresso di aria fredda e instabile pilotata da un ciclone presente sul centro Europa proprio nel lunedì dell'Angelo in grado di destabilizzare non poco l'atmosfera al Nord in particolare sulle Alpi centro orientali e parte delle pianure del Triveneto, in Toscana, Lazio (specie zone di montagna e collina) e sulle zone interne del Sud con lo sviluppo di improvvisi rovesci di pioggia.Massima attenzione poi anche su Sardegna e Sicilia dove non escludiamo la possibilità di veri e propri nubifragi entro la serata.

Sul resto delle regioni, sottolinea iLMeteo.it, specie sulle pianure del Nord e su parte del versante Adriatico e al Sud, ci sarà una maggiore stabilità atmosferica grazie a una prima timida rimonta dell'anticiclone che garantirà più sole con solamente qualche nube di passaggio per l'intero arco della giornata.