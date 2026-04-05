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Maltempo, allerta meteo arancione lunedì 6 aprile: le regioni interessate

Temporali e rischio idrogeologico per alcune aree dell'Abruzzo e del Molise

Temporali (Fotogramma)
Temporali (Fotogramma)
06 aprile 2026 | 00.02
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Nel giorno di Pasquetta, oggi, lunedì 6 aprile, la Protezione Civile ha diramato un'allerta meteo in alcune Regioni del centro d'Italia. L'avviso arancione riguarda l'Abruzzo e il Molise per temporali, giallo invece per le stesse aree ma per rischio idrogeologico.

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Le aree con allerta arancione per temporali

In Abruzzo il Bacino Alto e Basso del Sangro, mentre in Molise le aree: Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro, Litoranea.

Il rischio idrogeologico

La litoranea del Molise e in Abruzzo i Bacini Tordino Vomano e del Pescara.

Le previsioni

Sole e temperature in deciso rialzo sull'Italia per Pasquetta. Dopo il maltempo degli ultimi giorni, con tante piogge e nevicate fino a bassa quota al Centro Sud, si apre così una fase decisamente stabile e molto calda che ci accompagnerà anche nel corso della prossima settimana. L'unica eccezione è per oggi quella dell'Abruzzo e del Molise per cui sono attesi temporali e forte vento.

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