Un video di violenze sulla 13enne morta il 25 ottobre a Piacenza dopo essere precipitata dal terrazzo del suo palazzo da parte dell'ex fidanzatino 15enne, fermato ieri per omicidio dopo diversi interrogatori. Lo avrebbe ricevuto Nucleo investigativo dei carabinieri di Piacenza che indaga indagano sulla vicenda di Aurora.

Nel filmato, che sarebbe stato realizzato per caso da tre ragazze presso la stazione dei bus di Piacenza, viene ripreso il 15enne intento a strattonare, picchiare e insultare la vittima. Dalle immagini si evincerebbe anche come Aurora sarebbe stata salvata dai maltrattamenti dell'ex fidanzatino solo grazie all'intervento di una delle tre giovani che, una volta notato un ragazzo robusto intento a strattonare una ragazzina minuta, sarebbe intervenuta per fermarlo, fingendosi un'amica. A corredo del video, oltre alle dichiarazioni della ragazza intervenuta, i carabinieri di Piacenza avrebbero ricevuto anche diverse immagini che confermerebbero l'accaduto.

Trauma cranico e grosse quantità di sangue sul corpo

Intanto dall'esame esterno eseguito ieri sul corpo della giovane, il medico legale nominato dalla Procura per i minorenni di Bologna, Giovanni Cecchetto, avrebbe rilevato un importante trauma cranico e la presenza di una grossa quantità di sangue sulla testa, riscontri che dovranno essere ulteriormente analizzati per stabilire se siano dovuti alla caduta o ad un trauma precedente e quindi riconducibile ad altre cause. L'esame esterno del corpo di Aurora è stato eseguito alla presenza dei consulenti nominati dalle parti, a cui si è aggiunta anche Lorenza Dordoni, avvocata della madre della vittima. L'esame autoptico vero e proprio sul corpo della 13enne è previsto per la giornata di oggi.