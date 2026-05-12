Piantedosi: "Senza sicurezza non c'è vera libertà"

Nuova edizione di Nazione Sicura by Remind a Roma presso la Sala Biblioteca a Palazzo Inail. L’incontro, promosso da Remind (Associazione delle Buone Pratiche dei Settori Produttivi della Nazione), è una piattaforma di dialogo in cui rappresentanti delle istituzioni insieme a imprenditori, manager e professionisti si riuniscono al fine di sviluppare strategie per promuovere la sicurezza e difendere le libertà. Questa nuova edizione ha ampliato questo percorso, rafforzando il dialogo per il benessere e la sicurezza di Famiglie e Imprese.

L’iniziativa si è aperta con i saluti del ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, che ha dichiarato: “È per me un grande piacere partecipare alla nuova edizione di Nazione Sicura by Remind, importante occasione di confronto sulle numerose dimensioni della sicurezza. Viviamo un tempo complesso segnato da trasformazioni rapide e profonde, mutamenti geopolitici, nuove minacce ibride, sfide legate all'innovazione tecnologica e alla sicurezza digitale e per questo il tema che oggi affrontiamo assume una centralità assoluta per il presente e per il futuro dell’Italia. La sicurezza si afferma sempre più come diritto dei cittadini, chiamato a porsi come garanzia dei principi democratici e delle libertà costituzionali. Non esiste vera sicurezza senza libertà e non esiste libertà autentica senza sicurezza. L'innovazione rappresenta una straordinaria opportunità, ma anche una nuova frontiera di rischio; se ben guidata, può rendere la sicurezza più intelligente, più tempestiva e più vicina ai cittadini. È fondamentale il coinvolgimento del settore privato, del mondo accademico, della società civile. Le imprese in particolare sono oggi protagoniste nella gestione di infrastrutture strategiche e nella protezione dei dati. Il dialogo pubblico-privato diventa quindi uno strumento essenziale per costruire modelli di sicurezza resilienti e sostenibili. Sono certo che durante Nazione Sicura by Remind emergeranno idee, proposte e soluzioni utili a rafforzare la sicurezza del nostro Paese, nel pieno rispetto dei valori di libertà che costituiscono l'essenza della nostra democrazia".

A seguire è intervenuto il Cavaliere di Gran Croce Paolo Crisafi, presidente di Remind, che ha affermato: “La sicurezza rappresenta oggi una condizione imprescindibile per garantire libertà, coesione sociale, sviluppo economico e tutela delle persone. In tale prospettiva, risulta fondamentale il lavoro che il Governo Meloni, insieme al Parlamento e alle altre Istituzioni, stanno portando avanti per rafforzare gli strumenti di prevenzione, controllo e protezione del Sistema Italia, anche attraverso i recenti interventi normativi in materia di sicurezza e le azioni di riqualificazione e ripristino della legalità promosse in territori complessi come Caivano. Accanto alla sicurezza tradizionale, emergono nuove sfide strategiche che richiedono un approccio integrato e condiviso: dalla cybersicurezza alla sicurezza sanitaria, dalla tutela delle infrastrutture critiche alla sicurezza energetica e del lavoro. Nazione Sicura by Remind nasce proprio con l’obiettivo di favorire un dialogo costruttivo tra Pubblico e Privato, promuovendo una cultura della sicurezza sempre più diffusa, moderna e orientata al benessere di cittadini, famiglie e imprese”.

Tra i partecipanti Gabriele Scicolone, consigliere delegato Remind e Ad Artelia Italia, Marcello Fiori, direttore Generale Inail, il sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon, il sottosegretario all’Interno Wanda Ferro; Guido Castelli, commissario straordinario alla ricostruzione post-sisma 2016; il prefetto di Roma Lamberto Giannini; Tommaso Tanzilli, presidente Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane; Bruno Frattasi direttore generale Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale; Vittorio de Pedys Presidente Simest; Giulio Gravina, presidente Dipartimento Remind Sicurezza Urbana e Sussidiaria e Cofondatore Gruppo Italpol; Cristina Sgubin, Segretario Generale Telespazio; Fabrizio Burlando, Amministratore Delegato Bancomat; Massimiliano Gasparroni, Cto Fastweb + Vodafone; Massimo Ponzellini, Presidente Dipartimento Remind Cultura dell’Abitare; Domenico Barile Managing Director Certares; Valentina Milani Consigliere Cdp; Massimo Santucci Consigliere di Presidenza Remind; Marcello Cattani Consigliere Delegato Remind Industria, Innovazione e Ricerca e Presidente Farmindustria; Francesco Burrelli Vicepresidente Remind e Presidente Anaci; Luigi Ferrara Amministratore Delegato Sicuritalia; Alfredo Ingletti Presidente Fidic - Federazione Internazionale Ingegneri; Patrizia Angelotti Amministratore Delegato Accurate Gruppo Digit’Ed; Angelo Tanese Dg Agenas – Agenzia Nazionale Servizi Sanitari Regionali; Marco Bertotto Direttore dei Programmi di Medici Senza Frontiere in Italia; Mons. Joshtrom I. Kureethadam Decano Facoltà Filosofia Università Pontificia Salesiana; Claudio Gorelli Presidente Fondazione Nazionale Cavalieri di Gran Croce. A concludere i lavori Renato Loiero Consigliere del Presidente del Consiglio.