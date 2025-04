E' online il concorso pubblico per 4.617 nuovi allievi agenti della Polizia di Stato. Tutte le info necessarie sono presenti sul portale unico del reclutamento, www.inpa.gov.it. Aperto ai cittadini italiani provenienti dalla vita civile e ai volontari in ferma prefissata delle Forze armate, si legge sul sito della Polizia, ci si può candidare:

- Per esame, per un’aliquota di 2.517 posto riservati ai cittadini provenienti dalla vita civile

- Per esame e titoli, per un’aliquota di 2.059 posti riservati ai volontari in ferma prefissata delle Forze armate in una delle seguenti condizioni: volontari in ferma prefissata, in servizio o in congedo, che abbiano completato almeno dodici mesi di servizio in qualità di volontario in ferma prefissata iniziale (VFPI); volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) in servizio, in rafferma annuale o in congedo al termine della naturale scadenza della ferma annuale; volontari in ferma quadriennale (VFP4), in servizio o in congedo, che abbiano prestato servizio quale VFP1; Per esame, per un’aliquota di 41 posti riservati ai possessori dell’attestato di bilinguismo (lingue italiana e tedesca)

Le domande

Le domande di partecipazione potranno essere presentate dalle ore 00.00 del 23 aprile 2025 alle ore 23.59 del 22 maggio 2025, utilizzando esclusivamente una delle procedure informatiche disponibili all’indirizzo https://concorsionline.poliziadistato.it.