Ancora un morto sul lavoro. A Muro Lucano, in provincia di Potenza, un 44enne del posto ha perso oggi la vita in un cantiere per la ristrutturazione di un immobile privato. L'uomo, titolare di un'impresa edile, stava lavorando vicino alla betoniera e secondo le prime informazioni sarebbe rimasto incastrato nella tramoggia.

La dinamica è ancora in fase di accertamento. Vani si sono rivelati i soccorsi da parte del 118. Sulle cause della tragedia sono in corso le indagini da parte dei carabinieri. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco.