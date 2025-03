Pre-morte, Capuano (Simedet): "Proponiamo approccio multidisciplinare al fenomeno"

“La Simedet è presente come partner scientifico di questo evento dedicato alle esperienze pre-morte e vuole proporre un approccio multidisciplinare al fenomeno. Riteniamo che debba essere elaborata una linea guida per prendersi cura e prendersi carico delle persone che si risvegliano dal coma o dalle manovre rianimatorie e riportano queste esperienze. Questo al fine di fare chiarezza, di dare un supporto psicologico”. Così Fernando Capuano, presidente nazionale Società di medicina diagnostica e terapeutica - Simedet, in occasione dell’incontro dal titolo “Le esperienze di pre-morte (Nde). fenomenologia e cambiamenti” che si è svolto a Roma presso il Centro studi americani. Al centro del dibattito le esperienze di pre-morte (Near-death experiences, Nde) e le esperienze extracorporee (Out-of-Body experiences, Obe).