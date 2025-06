Premio Roma alle migliori aziende di pani e formaggi

Si è tenuta oggi la cerimonia di premiazione del concorso per i migliori pani e prodotti da forno tradizionali 'Premio Roma', giunto quest’anno alla sua ventesima edizione. Sono 65 le aziende partecipanti provenienti da 10 regioni italiane che hanno presentato oltre 230 prodotti suddivisi nelle seguenti tipologie: ciriola romana e rosetta; pane senza sale; pizza Bianca di Roma; biscotteria tradizionale dolce secca da forno; pani tradizionali e storici di frumento duro; pani tradizionali di frumento tenero; pani integrali e funzionali; pani prodotti con l’impiego di cereali minori per minimo il 50% (es. mais, orzo, segale, sorgo, miglio, khorasan (kamut), avena); pani conditi, dolci e salati; taralli, grissini e friselle.

I campioni sono stati sottoposti al giudizio di otto degustatori professionisti che, sulla base di una rigorosa griglia di requisiti organolettici e sensoriali, hanno scelto chi far salire sul podio. Il concorso prevede una sezione dedicata alle aziende di Roma e del Lazio e una sezione nazionale per favorire la partecipazione e quindi il confronto tra imprese che, al di là della localizzazione, siano accomunate da una comune filosofia: il legame al proprio territorio per creare prodotti tradizionali con dei tratti distintivi che consentano di intercettare anche il gusto moderno. Prodotti dotati di riconoscibilità con un forte collegamento all’azienda realizzatrice. Naturalmente non sono mancati i capisaldi della produzione locale (Roma e Lazio) a confronto: pane casereccio; filone; pane integrale; pane sciapo; rosetta; ciriola romana proposti da 18 fornai di Roma città, 6 della provincia e 15 del territorio regionale. Ben 25 i premi aggiudicati alle imprese del territorio regionale di cui 20 di Roma e 5 del Lazio.

Nel corso della stessa mattinata ha avuto luogo la cerimonia di premiazione dei vincitori del concorso per i migliori formaggi 'Premio Roma', giunto quest’anno alla sua ventiduesima edizione. La struttura del concorso prevede due sezioni. Una sezione regionale, riservata alle aziende di Roma e del Lazio, che si sono confrontate sulle seguenti tipologie: paste filate fresche; primo sale; formaggi semistagionati; formaggi stagionati; ricotta fresca.

L’altra sezione era, invece, aperta non solo alle aziende del territorio regionale, ma anche a quelle nazionali ed estere per stimolare un confronto con produzioni simili per tecnica produttiva o per tradizione a quelle del territorio locale. Queste le 5 tipologie a confronto: formaggi freschi; formaggi Dop e Igp; formaggi ovini; formaggi vaccini, bufalini e caprini; formaggi affinati, aromatizzati, speziati ed innovativi. Ben 110 le aziende partecipanti: tra queste 42 del Lazio (con una netta prevalenza numerica delle romane - 20 di cui 7 provenienti dalla città - su quelle delle altre province) e 36 imprese partecipanti dal resto d’Italia ripartite tra 15 regioni (principalmente Campania, Calabria ed Emilia Romagna); rilevante anche la partecipazione delle imprese estere, con 32 iscrizioni provenienti dalla Spagna e dai Paesi Bassi.

La Giuria, composta da nove assaggiatori esperti, ha esaminato oltre 280 campioni di formaggio di cui 110 iscritti alla sezione Roma e Lazio e 177 iscritti a quella nazionale e internazionale. Molto bene le imprese regionali sul podio: 2 di Roma città, 4 della provincia, 2 di Frosinone, 2 di Latina e 5 di Viterbo che si sono aggiudicate ben 19 premi distribuiti tra le diverse sezioni in concorso. T

I due concorsi di eccellenza sono promossi dalla Camera di Commercio di Roma e realizzati da Agro Camera (Azienda speciale della stessa Camera per la valorizzazione del settore agroalimentare) in sinergia con l’Azienda Speciale Sviluppo e Territorio e il sistema camerale regionale. Tutte le notizie sui concorsi, i prodotti e le aziende partecipanti sono consultabili sul sito www.concorsipremioroma.it.