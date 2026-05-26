Caldo record sull'Italia, con picchi a 35 gradi, ben oltre la media di fine maggio. E stiamo già affrontando le cosiddette 'notti tropicali' (quando la temperatura minima non scende sotto i 20°C) in pieno maggio, costringendoci ad accendere i condizionatori.

Non è solo un problema italiano. Nel Regno Unito, in questi giorni gli inglesi cercano refrigerio in piscina o navigano i fiumi in canoa e paddle, con Londra che tocca l'incredibile soglia dei 33-34°C, frantumando i record storici di questo mese.

Domani, mercoledì 27 maggio, a Milano si prevede dunque di toccare i 35 gradi e mezzo. La media di riferimento per questo periodo (calcolata in base alle rilevazioni degli ultimi 30 anni, già di per sé molto caldi) è di soli 26°C (una anomalia di +9°C). E se le temperature fossero confrontate con quelle del trentennio 1961-1990, l'anomalia balzerebbe addirittura a +12°C.

Quanto durerà questo caldo record?

In conclusione, l'interrogativo di tutti è solo uno: quanto allenterà la morsa questa prima, anomala ondata di calore? Farà molto caldo almeno fino alla fine di maggio. Da giovedì 28 maggio, l'ingresso di qualche temporale in più (localmente intenso, specialmente al Nord-est) riuscirà ad abbassare di qualche punto le temperature massime.

Ma c'è un segreto meteorologico insidioso da svelare: i termometri scenderanno localmente da 36°C a 33°C, ma la temperatura percepita dal nostro corpo sarà addirittura maggiore. Questo accadrà perché i temporali lasceranno in eredità un'enorme quantità di umidità nei bassi strati, trasformando il caldo torrido in un'afa asfissiante.

Nel dettaglio

Oggi, martedì 26 maggio - Al Nord: sole e molto caldo con picchi fino a 35°C. Al Centro: sereno e molto caldo. Al Sud: soleggiato.

Domani, mercoledì 27 maggio - Al Nord: qualche temporale sulle Dolomiti, caldo anomalo a 36°C. Al Centro: generalmente sereno e molto caldo. Al Sud: rovesci pomeridiani sull’Appennino, sole altrove.

Giovedì 28 maggio - Al Nord: temporali pomeridiani e leggero calo delle massime. Al Centro: temporali dagli Appennini verso le coste tirreniche. Al Sud: rovesci pomeridiani sull’Appennino, sole altrove.

Tendenza: qualche temporale specialmente al Nord-ovest e sui rilievi del Centro-Sud, nel complesso ancora caldo.