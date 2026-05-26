circle x black
Cerca nel sito
 

Caldo record sull'Italia, picchi a 35 gradi: quanto dura, il meteo

Il calore non ci dà tregua nemmeno di notte: stiamo già affrontando le cosiddette 'notti tropicali'

Caldo record sull'Italia - (Ipa)
Caldo record sull'Italia - (Ipa)
26 maggio 2026 | 08.38
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Caldo record sull'Italia, con picchi a 35 gradi, ben oltre la media di fine maggio. E stiamo già affrontando le cosiddette 'notti tropicali' (quando la temperatura minima non scende sotto i 20°C) in pieno maggio, costringendoci ad accendere i condizionatori.

CTA

Non è solo un problema italiano. Nel Regno Unito, in questi giorni gli inglesi cercano refrigerio in piscina o navigano i fiumi in canoa e paddle, con Londra che tocca l'incredibile soglia dei 33-34°C, frantumando i record storici di questo mese.

Domani, mercoledì 27 maggio, a Milano si prevede dunque di toccare i 35 gradi e mezzo. La media di riferimento per questo periodo (calcolata in base alle rilevazioni degli ultimi 30 anni, già di per sé molto caldi) è di soli 26°C (una anomalia di +9°C). E se le temperature fossero confrontate con quelle del trentennio 1961-1990, l'anomalia balzerebbe addirittura a +12°C.

Quanto durerà questo caldo record?

In conclusione, l'interrogativo di tutti è solo uno: quanto allenterà la morsa questa prima, anomala ondata di calore? Farà molto caldo almeno fino alla fine di maggio. Da giovedì 28 maggio, l'ingresso di qualche temporale in più (localmente intenso, specialmente al Nord-est) riuscirà ad abbassare di qualche punto le temperature massime.

Ma c'è un segreto meteorologico insidioso da svelare: i termometri scenderanno localmente da 36°C a 33°C, ma la temperatura percepita dal nostro corpo sarà addirittura maggiore. Questo accadrà perché i temporali lasceranno in eredità un'enorme quantità di umidità nei bassi strati, trasformando il caldo torrido in un'afa asfissiante.

Nel dettaglio

Oggi, martedì 26 maggio - Al Nord: sole e molto caldo con picchi fino a 35°C. Al Centro: sereno e molto caldo. Al Sud: soleggiato.

Domani, mercoledì 27 maggio - Al Nord: qualche temporale sulle Dolomiti, caldo anomalo a 36°C. Al Centro: generalmente sereno e molto caldo. Al Sud: rovesci pomeridiani sull’Appennino, sole altrove.

Giovedì 28 maggio - Al Nord: temporali pomeridiani e leggero calo delle massime. Al Centro: temporali dagli Appennini verso le coste tirreniche. Al Sud: rovesci pomeridiani sull’Appennino, sole altrove.

Tendenza: qualche temporale specialmente al Nord-ovest e sui rilievi del Centro-Sud, nel complesso ancora caldo.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
caldo record italia previsione meteorologica italia meteo news meteo italia news
Vedi anche
News to go
Sostegno alla mobilità e alla produzione, governo sblocca decreto
Banche, 'volti al futuro': al via Congresso Uilca tra risiko e nuove sfide
News to go
Meteo, l'anticiclone subtropicale domina l'Italia: impennata delle temperature
Banche, Furlan (Uilca) sul risiko: "Risponda a logiche industriali, non solo a interessi azionisti" - Video
News to go
Estate 2026, turismo in crescita: ma pesano crisi e caro prezzi
News to go
Amministrative, urne aperte fino alle 15 poi lo spoglio
Caso Orlandi, De Priamo: "Emanuela a Londra? Una messa in scena" - Video
Tragedia alle Maldive, in Italia le salme dei sub: l'arrivo a Malpensa - Video
Cannes, conto alla rovescia per la Palma d'oro: il toto vincitori - Videonews dalla nostra inviata
Ecofin informale a Cipro, per l'Italia continua la partita della flessibilità - Le videonews dall'inviato
Terra dei Fuochi, il Papa in piazza ad Acerra: incontro con sindaci e cittadini - Video
Energia, Giorgetti: "Italia chiede spazio fiscale in linea con richieste Ue" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza