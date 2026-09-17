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Meteo, l'estate è ormai agli sgoccioli: tutta l'Italia in verde fino a sabato, ma attenzione ai temporali

L'ultimo aggiornamento del bollettino del ministero della Salute mostra una situazione stabile, ma entro il weekend torna l'alta pressione

Meteo, l'estate è ormai agli sgoccioli: tutta l'Italia in verde fino a sabato, ma attenzione ai temporali
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18 settembre 2026 | 00.20
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

L'estate è agli sgoccioli e l'afa si è spenta. L'ultimo aggiornamento del bollettino del ministero della Salute mostra una situazione stabile, con tutta l'Italia bollino verde fino a sabato 19 settembre.

Nessuna città bollino rosso o arancione

Anche se le previsioni meteorologiche prospettano una fine del mese con temperature miti, l'emergenza ondate di calore sembra essersi ormai chiusa. Per questo tutte e 27 le città monitorate dal Ministero della Salute sono classificate con rischio zero per la salute. Sembrano ormai archiaviati i giorni in cui erano tutte in rosso e in arancione.

Le previsioni meteo del 18 settembre: ancora instabilità ma dura poco

Secondo le previsioni de IlMeteo.it, oggi, venerdì 18 settembre, anche se le temperature si manterranno miti, il tempo sarà instabile al Centro, al Nordovest, sulle Alpi e su parte del Sud. Domani ci saranno ancora piogge e isolati temporali al Centro-Sud e sulle Isole Maggiori, ma già da domenica 21 settembre rimonta l'alta pressione al Nord con più sole. Inizio di settimana, lunedì, con qualche pioggia in Sicilia e Sardegna, ma sole altrove.

Nel corso della prossima settimana, infatti, è atteso un rinforzo dell'alta pressione che avrà degli effetti sul tempo previsto sul bacino del Mediterraneo e dunque anche sull'Italia. Il tempo risulterà stabile e soleggiato, ma qualche pioggia potrebbe registrarsi su parte del Centro-Sud nella giornata di Martedì 22 Settembre, a causa di alcune infiltrazioni fresche in quota che sconfineranno sul lato orientale del nucleo anticiclonico.

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meteo italia previsioni meteo bollini ministero ondata di caldo afa maltempo
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