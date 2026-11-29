L'Italia esce dalla fase perturbata di fine autunno per entrare sotto l'influenza di un campo di alta pressione, che determinerà prevalente stabilità atmosferica, banchi di nebbia in Pianura Padana e un afflusso di correnti fredde continentali dai quadranti nord-orientali, con gelate notturne diffuse.

Mattia Gussoni, meteorologo de iLMeteo.it, conferma che l'anticiclone non sarà accompagnato da aria mite, ma manterrà le temperature su valori contenuti a causa del continuo scorrimento di correnti nord-orientali lungo il suo bordo orientale, favorendo inoltre un marcato raffreddamento radiativo nelle ore notturne.

Le previsioni meteo di oggi: domenica con vento

Al Nord e sulle regioni tirreniche prevarrà il sole fin dal mattino, con foschie e locali banchi di nebbia mattutini lungo la Pianura Padana e temporanee velature di passaggio, mentre addensamenti nuvolosi interesseranno l'Appennino tosco-romagnolo e il versante adriatico; al mattino residui piovaschi di 1-5 mm/24h bagneranno la Puglia meridionale, la Calabria ionica e la Sicilia settentrionale, in esaurimento dal pomeriggio.

Soffieranno venti moderati o localmente forti di Grecale e Tramontana di 20-30 km/h con raffiche fino a 50-60 km/h lungo lo Ionio, il basso Adriatico e la Liguria centro-occidentale, in graduale attenuazione dal pomeriggio sul Ponente ligure.

Il Mar Ionio e il basso Adriatico risulteranno molto mossi con altezza d'onda fino a 2 metri, pari allo stato 4 della Scala Douglas, in scaduta serale, mentre il Mar Ligure al largo e il Mar Tirreno centro-meridionale saranno mossi con onde di 1-1,5 metri e poco mossi sotto costa.

Le temperature massime si attesteranno su 6-8°C nelle aree della Pianura Padana interessate da foschie persistenti e su 9-12°C sui settori soleggiati del Nord, su 8-11°C nelle zone interne del Centro, su 12-15°C lungo i litorali centrali, su 10-13°C nell'entroterra del Sud e su 13-17°C sulle coste meridionali e delle Isole Maggiori.

Da domani alta pressione e nebbie in pianura

La giornata trascorrerà con tempo asciutto sul Centro-Nord, ma la stabilità atmosferica favorirà il ristagno di umidità nei bassi strati con nebbie mattutine e nubi basse sulla Pianura Padana e nelle valli interne tra Toscana e Umbria, a fronte di cieli sereni in montagna; annuvolamenti più compatti interesseranno il versante adriatico, il Sud e le Isole Maggiori, con isolati piovaschi di 1-5 mm/24h tra bassa Calabria, Sicilia e Sardegna orientale.

La neve resterà assente su Alpi e Appennini. I venti settentrionali tenderanno gradualmente ad attenuarsi, spirando deboli o moderati di Grecale e Tramontana di 20-30 km/h lungo il versante adriatico, lo Ionio e la costa centro-meridionale della Toscana.

Il Mar Ionio, il basso Adriatico e il Mar Tirreno al largo saranno mossi con onde di 1-1,5 metri, tendenti a poco mossi entro sera, mentre i restanti bacini risulteranno poco mossi con onde di 0,5-1 metro.

Le temperature minime si attesteranno tra -2 e 2°C in Pianura Padana e nelle vallate interne del Centro con diffuse gelate mattutine, su 4-8°C sui litorali centrali e nelle zone interne del Sud e su 9-12°C lungo le coste meridionali e insulari; le massime saranno su 6-8°C sulla Pianura Padana interessata da nebbie e nubi basse persistenti e su 9-12°C sui settori soleggiati del Nord, su 7-11°C nell'entroterra del Centro, su 12-15°C sulle coste centrali, su 11-14°C nelle aree interne del Sud e su 13-17°C sui litorali meridionali e delle Isole Maggiori.

Cosa succede a dicembre: inverno meteorologico freddo e asciutto

Martedì 1 Dicembre l'alta pressione continuerà a garantire condizioni stabili sul Centro-Nord con nebbie mattutine in Pianura Padana e nelle valli interne del Centro e ampie schiarite sui rilievi, sul medio Adriatico e sul versante tirrenico centro-settentrionale, mentre al Sud e sulle Isole Maggiori una nuvolosità più compatta porterà precipitazioni irregolari di 5-15 mm/24h tra Puglia, bassa Calabria e Sicilia ionica; la neve sarà assente su Alpi e Appennini.

I venti di Grecale e Tramontana soffieranno moderati di 20-30 km/h con locali raffiche fino a 40 km/h su Puglia, settori ionici e Sicilia, con Mar Ionio, basso Adriatico e Canale di Sicilia mossi con onde di 1-1,5 metri e poco mossi i restanti bacini con 0,5-1 metro.

Le temperature minime si porteranno tra -3 e 1°C al Nord e nelle valli interne del Centro con estese gelate mattutine, su 4-7°C sui litorali centrali e nelle aree interne del Sud e su 8-11°C sulle coste meridionali e insulari; le massime si attesteranno su 5-8°C in Pianura Padana nebbiosa e su 9-11°C sul Nord soleggiato, su 7-10°C nell'entroterra del Centro, su 12-14°C lungo le coste centrali, su 10-13°C nelle zone interne del Sud e su 13-16°C sui litorali meridionali e delle Isole Maggiori.

Da Mercoledì 2 Dicembre al fine settimana proseguirebbe la fase fredda e asciutta, con il nucleo più gelido confinato sull'Europa orientale e sui Balcani, ma con estese brinate e gelate notturne sulla Pianura Padana e nelle zone interne del Centro; isolati piovaschi potrebbero ancora interessare la bassa Calabria e la Sicilia Mercoledì 2 Dicembre.

Le temperature massime resterebbero basse, attestate su 6-10°C al Nord, su 8-11°C nelle aree interne del Centro, su 10-13°C nell'entroterra del Sud e su 13-15°C lungo le coste centro-meridionali, mentre un cambio di circolazione più marcato, con un possibile arretramento dell'alta pressione verso l'Atlantico e l'arrivo di correnti più umide e instabili, potrebbe delinearsi soltanto intorno al 7-8 Dicembre.

Riguardo alla valutazione delle criticità idrogeologiche e idrauliche, nonché di quelle connesse alle raffiche di burrasca e allo stato del mare, si rimanda alla consultazione dei bollettini ufficiali diramati dalla Protezione Civile.

IN SINTESI

Domenica 29 Novembre. Al Nord: prevalenza di sole con foschie o banchi di nebbia mattutini in Pianura Padana e diffuse gelate all'alba. Al Centro: cieli sereni o poco nuvolosi con addensamenti sull'Appennino tosco-romagnolo e gelate mattutine nelle vallate interne. Al Sud e sulle Isole: residui piovaschi mattutini tra Puglia meridionale, Calabria ionica e Sicilia settentrionale in esaurimento dal pomeriggio, ampie schiarite sulle restanti regioni.

Lunedì 30 Novembre. Al Nord: tempo asciutto con nebbie mattutine e nubi basse in Pianura Padana, cieli sereni in montagna e gelate notturne. Al Centro: soleggiato sui rilievi e lungo le coste tirreniche, nebbie nelle valli interne e qualche nube sul versante adriatico. Al Sud e sulle Isole: nuvolosità compatta con isolati piovaschi tra bassa Calabria, Sicilia e Sardegna orientale.

Martedì 1 Dicembre. Al Nord: stabile con nebbie e nubi basse persistenti in Pianura Padana, sereno sui settori alpini. Al Centro: prevalenza di sole sulle aree tirreniche e sul medio Adriatico, foschie nelle valli interne. Al Sud e sulle Isole: nuvolosità più compatta con precipitazioni irregolari tra Puglia, bassa Calabria e Sicilia ionica, schiarite sulla Sardegna.

Tendenza: da Mercoledì 2 Dicembre proseguirebbe una fase stabile, fredda e asciutta con diffuse gelate notturne al Nord e nelle zone interne del Centro; un possibile cambio di circolazione con correnti più umide potrebbe delinearsi intorno alla fine della prima decade di Dicembre.