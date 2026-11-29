Mattia Gussoni (iLMeteo.it): "Ecco cosa succederà durante la prossima settimana"
L'Italia esce dalla fase perturbata di fine autunno per entrare sotto l'influenza di un campo di alta pressione, che determinerà prevalente stabilità atmosferica, banchi di nebbia in Pianura Padana e un afflusso di correnti fredde continentali dai quadranti nord-orientali, con gelate notturne diffuse.
Mattia Gussoni, meteorologo de iLMeteo.it, conferma che l'anticiclone non sarà accompagnato da aria mite, ma manterrà le temperature su valori contenuti a causa del continuo scorrimento di correnti nord-orientali lungo il suo bordo orientale, favorendo inoltre un marcato raffreddamento radiativo nelle ore notturne.
Al Nord e sulle regioni tirreniche prevarrà il sole fin dal mattino, con foschie e locali banchi di nebbia mattutini lungo la Pianura Padana e temporanee velature di passaggio, mentre addensamenti nuvolosi interesseranno l'Appennino tosco-romagnolo e il versante adriatico; al mattino residui piovaschi di 1-5 mm/24h bagneranno la Puglia meridionale, la Calabria ionica e la Sicilia settentrionale, in esaurimento dal pomeriggio.
Soffieranno venti moderati o localmente forti di Grecale e Tramontana di 20-30 km/h con raffiche fino a 50-60 km/h lungo lo Ionio, il basso Adriatico e la Liguria centro-occidentale, in graduale attenuazione dal pomeriggio sul Ponente ligure.
Il Mar Ionio e il basso Adriatico risulteranno molto mossi con altezza d'onda fino a 2 metri, pari allo stato 4 della Scala Douglas, in scaduta serale, mentre il Mar Ligure al largo e il Mar Tirreno centro-meridionale saranno mossi con onde di 1-1,5 metri e poco mossi sotto costa.
Le temperature massime si attesteranno su 6-8°C nelle aree della Pianura Padana interessate da foschie persistenti e su 9-12°C sui settori soleggiati del Nord, su 8-11°C nelle zone interne del Centro, su 12-15°C lungo i litorali centrali, su 10-13°C nell'entroterra del Sud e su 13-17°C sulle coste meridionali e delle Isole Maggiori.
La giornata trascorrerà con tempo asciutto sul Centro-Nord, ma la stabilità atmosferica favorirà il ristagno di umidità nei bassi strati con nebbie mattutine e nubi basse sulla Pianura Padana e nelle valli interne tra Toscana e Umbria, a fronte di cieli sereni in montagna; annuvolamenti più compatti interesseranno il versante adriatico, il Sud e le Isole Maggiori, con isolati piovaschi di 1-5 mm/24h tra bassa Calabria, Sicilia e Sardegna orientale.
La neve resterà assente su Alpi e Appennini. I venti settentrionali tenderanno gradualmente ad attenuarsi, spirando deboli o moderati di Grecale e Tramontana di 20-30 km/h lungo il versante adriatico, lo Ionio e la costa centro-meridionale della Toscana.
Il Mar Ionio, il basso Adriatico e il Mar Tirreno al largo saranno mossi con onde di 1-1,5 metri, tendenti a poco mossi entro sera, mentre i restanti bacini risulteranno poco mossi con onde di 0,5-1 metro.
Le temperature minime si attesteranno tra -2 e 2°C in Pianura Padana e nelle vallate interne del Centro con diffuse gelate mattutine, su 4-8°C sui litorali centrali e nelle zone interne del Sud e su 9-12°C lungo le coste meridionali e insulari; le massime saranno su 6-8°C sulla Pianura Padana interessata da nebbie e nubi basse persistenti e su 9-12°C sui settori soleggiati del Nord, su 7-11°C nell'entroterra del Centro, su 12-15°C sulle coste centrali, su 11-14°C nelle aree interne del Sud e su 13-17°C sui litorali meridionali e delle Isole Maggiori.
Martedì 1 Dicembre l'alta pressione continuerà a garantire condizioni stabili sul Centro-Nord con nebbie mattutine in Pianura Padana e nelle valli interne del Centro e ampie schiarite sui rilievi, sul medio Adriatico e sul versante tirrenico centro-settentrionale, mentre al Sud e sulle Isole Maggiori una nuvolosità più compatta porterà precipitazioni irregolari di 5-15 mm/24h tra Puglia, bassa Calabria e Sicilia ionica; la neve sarà assente su Alpi e Appennini.
I venti di Grecale e Tramontana soffieranno moderati di 20-30 km/h con locali raffiche fino a 40 km/h su Puglia, settori ionici e Sicilia, con Mar Ionio, basso Adriatico e Canale di Sicilia mossi con onde di 1-1,5 metri e poco mossi i restanti bacini con 0,5-1 metro.
Le temperature minime si porteranno tra -3 e 1°C al Nord e nelle valli interne del Centro con estese gelate mattutine, su 4-7°C sui litorali centrali e nelle aree interne del Sud e su 8-11°C sulle coste meridionali e insulari; le massime si attesteranno su 5-8°C in Pianura Padana nebbiosa e su 9-11°C sul Nord soleggiato, su 7-10°C nell'entroterra del Centro, su 12-14°C lungo le coste centrali, su 10-13°C nelle zone interne del Sud e su 13-16°C sui litorali meridionali e delle Isole Maggiori.
Da Mercoledì 2 Dicembre al fine settimana proseguirebbe la fase fredda e asciutta, con il nucleo più gelido confinato sull'Europa orientale e sui Balcani, ma con estese brinate e gelate notturne sulla Pianura Padana e nelle zone interne del Centro; isolati piovaschi potrebbero ancora interessare la bassa Calabria e la Sicilia Mercoledì 2 Dicembre.
Le temperature massime resterebbero basse, attestate su 6-10°C al Nord, su 8-11°C nelle aree interne del Centro, su 10-13°C nell'entroterra del Sud e su 13-15°C lungo le coste centro-meridionali, mentre un cambio di circolazione più marcato, con un possibile arretramento dell'alta pressione verso l'Atlantico e l'arrivo di correnti più umide e instabili, potrebbe delinearsi soltanto intorno al 7-8 Dicembre.
Riguardo alla valutazione delle criticità idrogeologiche e idrauliche, nonché di quelle connesse alle raffiche di burrasca e allo stato del mare, si rimanda alla consultazione dei bollettini ufficiali diramati dalla Protezione Civile.
IN SINTESI
Domenica 29 Novembre. Al Nord: prevalenza di sole con foschie o banchi di nebbia mattutini in Pianura Padana e diffuse gelate all'alba. Al Centro: cieli sereni o poco nuvolosi con addensamenti sull'Appennino tosco-romagnolo e gelate mattutine nelle vallate interne. Al Sud e sulle Isole: residui piovaschi mattutini tra Puglia meridionale, Calabria ionica e Sicilia settentrionale in esaurimento dal pomeriggio, ampie schiarite sulle restanti regioni.
Lunedì 30 Novembre. Al Nord: tempo asciutto con nebbie mattutine e nubi basse in Pianura Padana, cieli sereni in montagna e gelate notturne. Al Centro: soleggiato sui rilievi e lungo le coste tirreniche, nebbie nelle valli interne e qualche nube sul versante adriatico. Al Sud e sulle Isole: nuvolosità compatta con isolati piovaschi tra bassa Calabria, Sicilia e Sardegna orientale.
Martedì 1 Dicembre. Al Nord: stabile con nebbie e nubi basse persistenti in Pianura Padana, sereno sui settori alpini. Al Centro: prevalenza di sole sulle aree tirreniche e sul medio Adriatico, foschie nelle valli interne. Al Sud e sulle Isole: nuvolosità più compatta con precipitazioni irregolari tra Puglia, bassa Calabria e Sicilia ionica, schiarite sulla Sardegna.
Tendenza: da Mercoledì 2 Dicembre proseguirebbe una fase stabile, fredda e asciutta con diffuse gelate notturne al Nord e nelle zone interne del Centro; un possibile cambio di circolazione con correnti più umide potrebbe delinearsi intorno alla fine della prima decade di Dicembre.