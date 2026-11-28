L'Inter vince e convince a San Siro contro il Genoa. La squadra di Chivu dopo la bella prestazione in Champions si ripete anche in campionato e liquida la pratica De Rossi con un netto 4-0, nella 13esima giornata di Serie A. Tra tre giorni ci sarà il replay della sfida con i rossoblu ma questa volta in Coppa Italia. I nerazzurri tornano al successo in campionato e si portano a 32 punti a -3 dalla Lazio capolista, in attesa della sfida della Roma domani, mentre il Genoa resta fermo a 16 punti. Chivu attua un po' di turnover anche in vista del match di martedì e la chiude già nei primi 45' grazie ai gol di Lautaro al 29' di Thuram al 40' e di Susic al 48' su calcio di rigore. Tra l'altro era stata annullata una rete di Dimarco al 43' per fuorigioco. Il Genoa non è però stato inoperoso ma anzi ha avuto due grandi occasioni sventate da Provedel su due colpi di testa ravvicinati di Osmajic. Dopo il tris calato nel finale di tempo, il Genoa non riesce a reagire e all'inizio dalla ripresa subisce il poker con Thuram al 54'.