Tregua dal maltempo sull'Italia ma durerà poco. Il vortice, responsabile della tempesta dell’Immacolata, si sta spostando infatti verso la Spagna ma da venerdì 13 tornerà a farci visita. Intanto oggi, mercoledì 11 dicembre, la rimonta dell'anticiclone farà salire la pressione e le condizioni meteo torneranno decisamente più stabili e finiranno le incessanti precipitazioni anche sull’Emilia Romagna. Nelle prossime ore alcuni fenomeni residui interesseranno solo il Medio Adriatico e il Meridione, specie il Basso Tirreno dove di pioggia ne è caduta tanta.

Domani, giovedì 12 dicembre, il tempo sarà in generale buono anche se il vortice, ritiratosi in Spagna, inizierà già la sua ‘marcia del gambero’, indietro verso l’Italia: sono previste delle piogge in Sicilia e sulla Sardegna, in serata a tratti intense sottolinea iLMeteo.it. Sulla penisola il tempo sarà in prevalenza soleggiato salvo qualche addensamento in più al mattino sul versante adriatico e la persistenza della nebbia in Val Padana.

Da venerdì 13 dicembre il tempo peggiorerà di nuovo gradualmente su tutto il Centro-Sud con piogge in spostamento dalle Isole maggiori verso la penisola, specie in serata e verso le regioni tirreniche. Qualche fenomeno raggiungerà anche la Liguria e l’Emilia Romagna ma il maltempo si concentrerà sul Centro-Sud, come detto dal pomeriggio sera. Al Nord dove le schiarite saranno più ampie avremo anche delle timide gelate in pianura.

Nel weekend il tempo sarà un ‘voltagabbana’: sabato avremo ancora qualche pioggia al Centro-Sud, domenica prevarrà il sole salvo sulle estreme regioni meridionali, dove nubi e gocce potrebbero fermarsi un po’ di più (previsione da confermare).

Oggi, mercoledì 11 dicembre - Al Nord: cielo poco nuvoloso. Al Centro: in prevalenza asciutto salvo piovaschi su Medio Adriatico. Al Sud: piogge residue, specie sul Basso Tirreno.

Domani, giovedì 12 dicembre - Al Nord: cielo poco nuvoloso, possibili nebbie in pianura. Al Centro: nubi sparse, peggiora in Sardegna. Al Sud: poco nuvoloso, rovesci in Sicilia.

Venerdì 13 dicembre - Al Nord: cielo poco nuvoloso, nebbie e locali gelate; peggiora in Liguria. Al Centro: piogge dalla Sardegna verso il Lazio dal pomeriggio sera. Al Sud: piogge in arrivo su Sicilia e Basilicata.

Tendenza: veloci piogge sabato, tempo discreto domenica. Prossima settimana con l’Anticiclone delle Azzorre.