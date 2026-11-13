Secondo Lorenzo Tedici de iLMeteo.it per la giornata di oggi sono previste ancora piogge e venti: l'elenco delle regioni colpite

La tempesta di origine atlantica, denominata Charles da EUMETNET (la rete di coordinamento dei servizi meteorologici ufficiali europei), attraversa la Penisola dal Mar Ligure verso il Mar Adriatico con valori barici intorno ai 990 hPa, mantenendo condizioni di marcata instabilità per altre 24 ore.

Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, sottolinea come le precipitazioni delle ultime ore si inseriscano su un territorio già fortemente imbibito dopo accumuli superiori ai 300-400 mm registrati dall'inizio della settimana tra Liguria e Toscana (dati rete Mistral e servizi meteorologici regionali). Riguardo alla valutazione delle criticità idrogeologiche e idrauliche connesse ai rilevanti apporti pluviometrici, si rimanda alla consultazione dei bollettini ufficiali della Protezione Civile.

Le previsioni di oggi: piogge diffuse e venti di burrasca

Nel corso di venerdì 13 novembre altre precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, interesseranno il Friuli-Venezia Giulia orientale (45-60 mm/24h, con circa 60 mm a Gorizia e 50 mm a Udine), l'Emilia-Romagna (25-35 mm/24h, con circa 30 mm a Bologna), la Toscana centro-settentrionale (35-55 mm/24h, con circa 50 mm a Prato e 45 mm a Firenze), le Marche, l'Umbria e il Lazio orientale e meridionale (35-45 mm/24h, con circa 40 mm a Rieti), estendendosi ai settori occidentali di Abruzzo, Molise e Sardegna, nonché a Campania e Basilicata tirrenica (30-50 mm/24h).

Fenomeni più isolati o sparsi bagneranno il resto del Centro-Nord, la Basilicata occidentale e la Calabria tirrenica centro-settentrionale (10-25 mm/24h). Già dal pomeriggio la pressione atmosferica risalirà rapidamente al Nord fino a raggiungere i 1020 hPa nella notte successiva, favorendo schiarite sempre più ampie salvo residua instabilità sull'Emilia-Romagna. Sui rilievi alpini la quota neve si attesterà intorno ai 1900-2100 metri, con accumuli al suolo compresi tra 15 e 30 cm.

I venti soffieranno forti dai quadranti sud-occidentali (Libeccio) al Centro e sul Sud peninsulare, con raffiche di burrasca tra 60 e 80 km/h e punte fino a 85-90 km/h lungo le coste e sui crinali appenninici. Tutti i bacini risulteranno molto mossi (altezza d'onda tra 1,5 e 2,5 metri), fino ad agitati quelli occidentali (onde tra 2,5 e 4,0 metri, stato 5 della Scala Douglas) con mareggiate sulle coste esposte.

Sul fronte termico, le massime diurne raggiungeranno ancora i 25-26°C tra Calabria e Sicilia (circa 26°C a Reggio Calabria e Siracusa), con locali punte fino a 27-28°C sulla sola Sicilia (in particolare sui settori orientali e tirrenici per effetto favonico del Libeccio), mentre sulla Sardegna i valori si manterranno più contenuti, compresi tra 18 e 21°C, in un contesto nuvoloso e piovoso. Al Nord-Ovest le massime risaliranno verso i 14-17°C grazie alle schiarite pomeridiane, mentre si attesteranno tra 15 e 19°C al Centro.

Rialzo termico nel weekend, ma da domenica nuovo peggioramento meteo

Sabato 14 novembre il consolidamento dell'alta pressione al Settentrione garantirà condizioni soleggiate e asciutte al Nord, mentre sul resto del Paese il tempo risulterà decisamente più asciutto rispetto ai giorni precedenti, salvo residue precipitazioni sparse tra Marche, Umbria e versante tirrenico centro-meridionale (10-20 mm/24h, con circa 15 mm a Macerata e 10 mm a Perugia).

Le temperature subiranno una generale diminuzione riportandosi gradualmente verso le medie del periodo: all'alba si registrerà una fase più fredda al Nord con minime tra 2 e 4°C in pianura e locali gelate nelle aree rurali interne, mentre le massime oscilleranno tra 12-15°C al Nord, 15-18°C al Centro e 19-24°C al Sud.

Domenica 15 novembre prevarranno ancora ampie schiarite al Nord con minime mattutine intorno ai 2-4°C e isolate gelate in pianura, mentre una nuova perturbazione atlantica determinerà un peggioramento a partire dalla Sardegna verso Toscana centro-meridionale, Lazio, Umbria, Campania, rilievi appenninici, area del Pollino e Cosentino (10-25 mm/24h, con circa 20 mm a Oristano e 15 mm a Grosseto).

All'inizio della prossima settimana, nella giornata di lunedì 16 novembre, un ulteriore impulso instabile interesserà il Nord e le regioni tirreniche (15-30 mm/24h), seguito da una temporanea attenuazione delle precipitazioni tra mercoledì 18 e giovedì 19 novembre.

NEL DETTAGLIO

Venerdì 13. Al Nord: piogge su Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna, miglioramento dal pomeriggio altrove; neve oltre i 1900-2100 metri. Al Centro: precipitazioni diffuse su tutte le regioni e forti venti di Libeccio. Al Sud e sulle Isole: rovesci sparsi su Sardegna, Campania e Basilicata tirrenica, ampie schiarite sulla Sicilia; forte divario termico tra i 18-21°C dell'isola sarda e i picchi di 27-28°C sul territorio siciliano.

Sabato 14. Al Nord: soleggiato; freddo all'alba con locali gelate in pianura. Al Centro: schiarite sulla Toscana, residue piogge tra Marche, Umbria e basso Lazio. Al Sud e sulle Isole: deboli piovaschi residui su Campania e Calabria tirrenica, ampie schiarite altrove; temperature in calo.

Domenica 15. Al Nord: tempo stabile e soleggiato, ancora freddo al primo mattino con isolate gelate in pianura. Al Centro: nuovo peggioramento con piogge diffuse su Toscana centro-meridionale, Lazio e Umbria. Al Sud e sulle Isole: piogge dalla Sardegna verso Campania, Appennino meridionale e Calabria settentrionale; venti moderati meridionali.

Tendenza: lunedì 16 novembre nuova perturbazione al Nord e sulle regioni tirreniche; temporaneo miglioramento tra mercoledì 18 e giovedì 19 novembre con clima nelle medie autunnali.