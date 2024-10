Pro Vita & Famiglia, Ruiu: “Importante ascoltare testimonianza Luka Hein”

“È importante che Luka Hein venga ascoltata in Italia, in quanto chiede che gli adulti prendano in mano la situazione, studiando ciò che dice la scienza e rifiutando questa ideologia gender che mina i ragazzi”. A dirlo Maria Rachele Ruiu, portavoce di Pro Vita & Famiglia Onlus, a margine di una delle tappe del tour INGANNATA - Perché nessuno è nato nel corpo sbagliato. Nemmeno io”, organizzato da Pro Vita & Famiglia onlus e svoltosi a Roma, presso il Teatro Italia, alla presenza di oltre 300 persone, nonostante si sia resa necessaria la presenza delle Forze dell’Ordine a presidiare il teatro dopo il tentativo, fallito, di boicottaggio di chi si è iscritto all’evento con nomi falsi.