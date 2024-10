Processo Open Arms, Bongiorno: "Dimostrato che non ci fu alcun sequestro di persona"- Video

"Noi abbiamo documentato che benché si contesti al ministro Salvini il reato di sequestro di persona, in realtà a bordo della Open Arms i migranti sono stati per 14 giorni in mezzo al mare mentre potevano tranquillamente sbarcare in 2 giorni in Spagna". Lo ha detto l'avvocato Giulia Bongiorno al termine dell'udienza nella quale ha pronunciato l'arringa difensiva al processo Open Arms che vede imputato il vicepremier Matteo Salvini per sequestro di persona e rifiuto d'atti d'ufficio per non aver fatto sbarcare nell'estate del 2019, 147 migranti a bordo della nave di soccorso dell'Ong.