Oltre al quadro 'Les Poissons' di Pierre-Auguste Renoir, dalla collezione della Fondazione Magnani Rocca, a Mamiano di Traversetolo, nel Parmense, sono state rubate altre due opere, una di Matisse e l'altra di Cezanne. In particolare, riferisce Trg Rai Emilia Romagna, i quadri sarebbero l''Odalisca sulla terrazza" e la 'Natura morta con ciliegie'.

Il quadro 'Les Poissons' di Renoir è un prezioso dipinto a olio su tela, del valore di diversi milioni di euro, realizzato dal pittore impressionista nel 1917 ed è una delle rare opere dell'autore visibili in una collezione permanente in Italia. Il quadro fa parte della tarda produzione artistica di Renoir, realizzato un paio di anni prima della sua morte, ed era una delle rare opere dell'autore visibile in una collezione italiana. Era conservato alla Fondazione Magnani-Rocca come parte della collezione permanente di Luigi Magnani. 'Les poissons' è uno dei dipinti in cui la natura fa da protagonista (in questo caso sono raffigurati tre pesci) e i colori appaiono vivi e pulsanti.

Secondo quanto riferito, alcuni giorni fa una banda di ladri, incappucciati, si sono introdotti all'interno di Villa Magnani, sede della collezione d'arte, e sono riusciti a sottrarre le opere. Sul furto indagano i carabinieri.