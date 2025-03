"Questo lavoro fa schifo": frasi misteriose turbano stazioni di Roma e Milano

Scritte criptiche che hanno spinto Polfer di Milano a contattare Grandi Stazioni per accettarsi che non si trattasse di un attacco hacker

Attacco hacker o un’operazione di marketing? Sui monitor all’interno delle stazioni di Tiburtina e Termini a Roma e a Milano Centrale sono apparse delle frasi misteriosi misteriosi che hanno turbato i passanti e non solo: ‘Questo lavoro fa schifo’, 'Questo lavoro è tossico'. Scritte criptiche che, a quanto apprende l’Adnkronos, hanno spinto la Polfer della stazione di Milano a contattare Grandi Stazioni per accettarsi che non si trattasse di un attacco hacker. Molto probabilmente è una trovata pubblicitaria per il lancio di un film o di una serie, come è successo lo scorso anno con per ‘Il problema dei 3 corpi’, che ha tappezzato le stazioni con la frase ‘Siete insetti’.