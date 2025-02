Furto con spaccata all'alba a Ispica, nel Ragusano. A essere preso di mira è stato un bar tabacchi in via Colombo, dove i ladri dopo aver sfondato la vetrina con un'auto hanno portato via denaro, stecche di sigarette e gratta e vinci. Solidarietà ai titolari viene espressa dal presidente provinciale di Confcommercio Ragusa, Gianluca Manenti, che evidenzia la preoccupazione degli operatori economici presenti sul territorio a causa dei numerosi furti con spaccata che continuano a ripetersi. "Il modus operandi è sempre lo stesso e i danni sono pesantissimi - dice -. Oltre a quello che viene sottratto, infatti, occorre considerare le spese da sostenere per rimettere in piedi le parti danneggiate. E sono costi che incidono in maniera pesante nei budget mensili delle varie attività".

"E' una situazione complicata che va monitorata con attenzione – sottolinea il vicepresidente provinciale Confcommercio Ragusa, Giorgio Moncada, delegato alla Sicurezza –. Sono certo che dalle forze dell’ordine troveremo pieno riscontro per adottare quelle soluzioni che si rendono necessarie per contenere il fenomeno. Andare avanti così è sempre più complicato. Gli operatori economici del nostro territorio si attendono delle risposte all’altezza e noi siamo certi che arriveranno". I vertici provinciali di Confcommercio incontreranno domani il questore Marco Giambra.