E' stato accoltellato durante la rapina al distributore di benzina, dove lavorava. Inutili i disperati tentativi di soccorso, andati avanti per oltre un'ora: il 35 enne è morto. E' successo oggi, martedì 27 maggio, alle 12 ad Ardea, a Tor San Lorenzo. La vittima, originaria dell'India, era dipendente del distributore di carburanti Toil, in via delle Pinete. Dalle prime verifiche sembra che abbia provato a reagire, ma a fare chiarezza su quanto accaduto saranno le indagini dei carabinieri della compagnia di Anzio.

Immediate le indagini, anche con l'analisi dei filmati delle telecamere di videosorveglianza. Si stanno cercando due persone, probabilmente i malviventi, che sarebbero stati visti scappare a bordo di una moto. Sono in corso i rilievi tecnico scientifici da parte dei carabinieri del nucleo investigativo di Frascati in attesa del pm di turno della Procura della Repubblica di Velletri.