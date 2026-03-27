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Reggio Calabria, trovato con una 'penna pistola' in casa, un arresto a Riace

27 marzo 2026 | 12.03
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Durante una perquisizione i Carabinieri di Riace e dei colleghi del Nucleo Operativo e Radiomobile di Roccella Jonica hanno scoperto una “penna-pistola”, dotata di tutti quei meccanismi che la rendono identica, nel suo funzionamento, ad un’arma da fuoco. L’uomo, arrestato dai militari, dovrà ora spiegare come mai la custodisse insieme a diverse munizioni, una delle quali rinvenuta proprio all’interno dell’arma, apparentemente pronta ad essere utilizzata.

Non è la prima arma clandestina di questo tipo viene trovata nella stessa zona: appena pochi mesi fa, infatti, nel limitrofo Comune di Camini (RC), gli stessi militari si erano imbattuti in un altro manufatto, assai simile ed anche in quel caso erano scattate le manette.

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