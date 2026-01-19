circle x black
Remigrazione, arriva in Cassazione la proposta di legge di iniziativa popolare

Il Comitato annuncia: "Ora pronti a raccogliere 50mila firme"

Remigrazione, arriva in Cassazione la proposta di legge di iniziativa popolare
19 gennaio 2026 | 23.32
Redazione Adnkronos
È stata depositata presso la Corte di Cassazione la proposta di legge di iniziativa popolare sulla remigrazione. A presentarla il comitato Remigrazione e Riconquista che spiega in una nota i punti principali di una “proposta radicale ma perfettamente attuabile": “Rafforzare il controllo dei flussi, espellere con fermezza chi è irregolare o delinque, e confiscare i patrimoni di chi specula sul traffico di uomini. Introdurre un Patto di Remigrazione Volontaria, per favorire il ritorno anche degli stranieri regolari nei loro Paesi d’origine. Tagliare i fondi del business dell’accoglienza e indirizzarli a un grande Fondo per la Natalità Italiana, per ridare forza e speranza al nostro popolo. Fermare il ruolo delle Ong, che hanno trasformato il Mediterraneo in un corridoio di traffici e ricatti mentre festeggiano con lo champagne”.

“Nei prossimi giorni presenteremo il testo della proposta di legge e avvieremo ufficialmente la raccolta firme - spiega il comitato in una nota - Con 50mila firme la remigrazione arriverà in una commissione per essere poi discussa in Parlamento. Serve il contributo di tutti, ogni firma sarà importante per raggiungere l’obiettivo nei prossimi mesi e dare forza alla riconquista della nostra nazione”.

