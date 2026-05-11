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Repubblica, Clementi (La Sapienza): "80 anni di sviluppo economico, crescita e confronto"

Francesco Clementi - (Foto Adnkronos)
Francesco Clementi - (Foto Adnkronos)
11 maggio 2026 | 17.12
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

“Questo viaggio si inserisce nel percorso avviato dalla Presidenza della Repubblica per sottolineare l’importanza degli 80 anni di vita costituzionale e repubblicana del nostro Paese”. Lo ha dichiarato Francesco Clementi, professore ordinario di Diritto pubblico italiano e comparato all’università degli Studi di Roma La Sapienza, intervenendo all’archivio storico del palazzo del Quirinale durante il primo appuntamento del ciclo di incontri dedicati agli 80 anni della Repubblica italiana, con la partecipazione della Fondazione Lottomatica. L’iniziativa rientra nelle celebrazioni legate al referendum istituzionale del 2 giugno 1946, che segnò la nascita della Repubblica italiana e l’avvio della storia democratica del Paese.

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Clementi ha spiegato che il progetto nasce con l’obiettivo di approfondire, attraverso quattro appuntamenti, i temi centrali della storia costituzionale italiana e della sua evoluzione democratica. “Il primo incontro è dedicato alle origini della Repubblica insieme al professor Umberto Gentiloni. Poi ci sarà un secondo appuntamento con il professor Pietruzzella, giudice della Corte Costituzionale e grande conoscitore del diritto italiano ed europeo, che ci aiuterà a capire quanta Italia c’è in Europa e quanta Europa c’è in Italia”, ha affermato.

Il ciclo proseguirà nella seconda parte dell’anno con un incontro dedicato al rapporto tra Repubblica ed economia. “Questi 80 anni – ha osservato Clementi – sono stati non solo anni di diritti e doveri, ma anche di sviluppo economico, crescita e confronto”. L’ultimo appuntamento vedrà invece la partecipazione del presidente Giuliano Amato. “Sarà un momento di sintesi su che cosa significa essere italiani e su come si possa continuare a esserlo in un mondo che cambia”, ha concluso Clementi.

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Repubblica italiana 80 anni sviluppo economico crescita confronto
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