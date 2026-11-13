Un'alimentazione sana può contribuire a vivere più a lungo? Sì, secondo un medico di 66 anni. Mark Hyman ha affermato di sentirsi 40 anni più giovane proprio grazie alla sua dieta, che secondo i suoi studi favorisce la longevità. Da una colazione ricca di verdure fino al cioccolato fondente come dessert: Hyman ha svelato cosa mangia ogni giorno.

Come riportato dal Daily Mail, Mark Hyman è medico americano noto per il suo lavoro nel campo della medicina funzionale, che ritiene che gli alimenti che le persone consumano possano avere una profonda influenza sul modo in cui il loro corpo invecchia. Anziché concentrarsi soltanto sulle calorie, Hyman incoraggia le persone a considerare anche diversi nutrienti che contribuiscono a influenzare il metabolismo e possono aiutare il corpo a lungo termine: "Ciò che mangi è come un codice: segnala al tuo corpo di attivare i geni della salute o quelli della malattia", ha spiegato in un post condiviso sui propri profili social.

La colazione

Hyman inizia la giornata con una colazione ricca di verdure. Il dottore prepara una frittata di verdure con tre uova da galline, mezzo pomodoro, un quarto di cipolla, una tazza di spinaci e mezzo avocado, il tutto cotto con un cucchiaino di olio d'oliva e condito con sale e pepe. Questa combinazione fornisce proteine, ma anche fibre e grassi insaturi.

Ad accompagnare il pasto c'è un frullato verde a base di limone, avocado, sedano, spinaci, prezzemolo, coriandolo, cetriolo, olio extravergine d'oliva, sale marino e acqua. Lo scopo è quello di assumere abbastanza nutrienti vegetali prima che cominci la giornata, in particolare "polifenoli e fitonutrienti".

I polifenoli e i fitonutrienti sono composti presenti in natura studiati per le loro proprietà antiossidanti e antinfiammatorie, sebbene il loro consumo non garantisca protezione contro le malattie o il rallentamento dell'invecchiamento.

Il pranzo

Per pranzo Hyman prepara una ricca insalata con peperoni rossi e gialli, zucchine, cipollotti, ravanelli, avocado, cipolla rossa, finocchio, funghi, rucola, pomodorini e semi di canapa, il tutto condito con olio di avocado e spezie e abbinando quindi verdure a una fonte di proteine. Il pasto lo aiuta a consumare anche fibre, vitamine e grassi insaturi, praticolarmente importanti per il corpo.

Le vitamine A, D, E e K necessitano infatti di grassi alimentari per un assorbimento efficace, il che significa che ingredienti come l'avocado e l'olio possono aiutare l'organismo a compensare alcuni nutrienti presenti nell'insalata. La vasta varietà di verdure aumenta anche la gamma di composti vegetali assunti, che aiutano ad approcciare in modo sano all'invecchiamento del corpo.

Lo spuntino

Per lo spuntino pomeridiano il medico si prepara pane di zucchine al rosmarino fatto in casa, che lui stesso descrive come un'alternativa più sana ai dolci da forno tradizionali. La sua ricetta combina zucchine grattugiate, uova, olio d'oliva, farina di mandorle, farina di cocco, noci, rosmarino fresco, semi di zucca, lievito in polvere e una piccola quantità di sciroppo d'acero o miele, utilizzando farina di mandorle e di cocco al posto della farina di frumento.

In particolare il dottore sottolinea l'importanza di tre ingredienti: "Il rosmarino per la memoria, l'olio d'oliva per il cuore, le zucchine per le fibre e la vitamina A".

La cena

Per conclude la giornata Hyman prepara per cena un piatto unico a base di pollo e quinoa, insaporito con curcuma, zenzero, aglio e lime. La ricetta prevede cosce di pollo con l'osso, olio di avocado, scalogno, carote, cipollotti, aglio, peperoncino, curcuma, brodo di pollo, lime, peperoni, quinoa e latte di cocco light.

Le carote forniscono betacarotene, che il corpo può convertire in vitamina A, mentre i peperoni e il lime apportano vitamina C. Nella quinoa sono presenti fibre, minerali e proteine aggiuntive, che aiutano a rendere il piatto un pasto sostanzioso. Alla fine della cena però Hyman si concede anche un dessert: cioccolato fondente, che contiene polifenoli del cacao.