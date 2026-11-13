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Toni Capuozzo, i funerali lunedì a Udine. Il post della famiglia: "Grazie per l'affetto"

Il messaggio pubblicato sulla pagina Facebook del giornalista morto ieri a 77 anni a causa di un tumore

Toni Capuozzo, i funerali lunedì a Udine. Il post della famiglia:
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13 novembre 2026 | 12.00
Ida Artiaco
LETTURA: 2 minuti

"Desideriamo ringraziare tutti per l'affetto e la vicinanza dimostrati. Comunichiamo che i funerali di Toni si terranno lunedì 16 novembre alle 14:30, presso il Duomo di Udine. La camera ardente sarà allestita sabato 14 e domenica 15 novembre presso la Casa Funeraria Mansutti, in via Calvario 101, Udine". Con questo messaggio la famiglia di Toni Capuozzo, il giornalista Mediaset morto ieri a 77 anni dopo la diagnosi di tumore, ha voluto ringraziare quanti hanno espresso loro vicinanza nel momento del dolore e ha confermato la data delle esequie, che era stata comunicata nelle scorse ore dal direttore del Tg5, Clemente Mimum.

Il messaggio è stato pubblicato sulla pagina Facebook di Toni Capuozzo, la stessa su cui il giornalista neanche un mese fa aveva annunciato di essere in cura per un cancro: "Proverò ad affrontarlo come sono capace, con l'aiuto dei medici e tanti piccoli e grandi affetti", aveva scritto.

Tra i tanti messaggi di cordoglio di amici e colleghi, anche quello di Pier Silvio Berlusconi , amministratore delegato Mediaset, apparso visibilmente commosso in un video andato in onda nell'edizione delle 20 di ieri del Tg: "Oggi per tutta Mediaset, per me in particolare, è un giorno di grande tristezza. Se n'è andato il nostro Toni, una persona a cui volevamo tutti bene, un professionista unico che rappresenta un pezzo della nostra storia e un pezzo del giornalismo italiano. Io sono veramente toccato perché Toni ha dato tanto alla nostra Azienda e tanto a me. Era una persona molto intelligente e soprattutto era una persona che mi ha sempre stupito per la sua incredibile libertà di pensiero, per come sapesse ascoltare tutti, anche chi aveva opinioni molto differenti dalle sue. Quindi davvero un uomo anche di grande umanità. A cui va tutto il mio bene e anche una profonda gratitudine".

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