circle x black
Cerca nel sito
 

Roberto Arditti, martedì a Roma la camera ardente. Mercoledì i funerali del giornalista

Le esequie si terranno alle 15 in Sant'Ignazio da Loyola nella Capitale. Familiari, amici e colleghi attesi per l'ultimo saluto al professionista scomparso il 2 aprile

Roberto Arditti (Fotogramma/Ipa)
Roberto Arditti (Fotogramma/Ipa)
05 aprile 2026 | 19.33
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Familiari, amici e colleghi si preparano a dare l’ultimo saluto a Roberto Arditti, il giornalista scomparso improvvisamente lo scorso due aprile, all'età di 60 anni. Per l'ex direttore del Tempo, la camera ardente sarà allestita nella giornata di martedì 7 aprile presso la chiesa di Santa Rita da Cascia in Campitelli, situata nel cuore di Roma, dove sarà possibile accedere a partire dalle ore 15. Poi funerali mercoledì 8, nella chiesa di Sant’Ignazio di Loyola, in Campo Marzio, alle 15.

CTA

Arditti, nel corso della sua carriera ha guidato importanti testate come il Tempo e Formiche.net, è stato poi impegnato in ruoli chiave nella comunicazione istituzionale, lavorando anche in Senato e poi come direttore della comunicazione e delle relazioni esterne in 'Expo Milano 2015'. Numerose le pubblicazioni al suo attivo.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Vedi anche
News to go
Miliardi di tonnellate di rifiuti ogni anno, direttiva Ue per invertire la rotta
Anche cani e gatti vittime dei bombardamenti, in Libano il rifugio per salvarli dalla guerra - Video
News to go
Meteo, arriva il sole nel weekend di Pasqua e Pasquetta
Fenice, il pubblico protesta contro il sovrintendente: "Dimissioni, dimissioni" - Video
Gianni Morandi si racconta: "Dopo 60 anni 'C’era un ragazzo…' è ancora attuale"
News to go
Calano nel 2025 in Italia vendite bici ed e-bike: -4%
News to go
Guerra in Iran, gli effetti economici: non solo gas e benzina, ma rincari anche sui voli - Video
News to go
Maltempo, Abruzzo e Molise sommersi di neve: è ancora allerta rossa in tre Regioni
Crolla ponte sulla Fossaltina, le immagini choc - Video
Abodi: "Quando si 'buca' terzo mondiale per i vertici c'è coscienza individuale" - Video
Maltempo, frana sulla strada: Agnone isolata - Video
News to go
La primavera tarda ad arrivare: previsioni meteo - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza