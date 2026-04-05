Familiari, amici e colleghi si preparano a dare l’ultimo saluto a Roberto Arditti, il giornalista scomparso improvvisamente lo scorso due aprile, all'età di 60 anni. Per l'ex direttore del Tempo, la camera ardente sarà allestita nella giornata di martedì 7 aprile presso la chiesa di Santa Rita da Cascia in Campitelli, situata nel cuore di Roma, dove sarà possibile accedere a partire dalle ore 15. Poi funerali mercoledì 8, nella chiesa di Sant’Ignazio di Loyola, in Campo Marzio, alle 15.

Arditti, nel corso della sua carriera ha guidato importanti testate come il Tempo e Formiche.net, è stato poi impegnato in ruoli chiave nella comunicazione istituzionale, lavorando anche in Senato e poi come direttore della comunicazione e delle relazioni esterne in 'Expo Milano 2015'. Numerose le pubblicazioni al suo attivo.