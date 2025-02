Un minorenne alla guida di un’auto non si ferma all’alt e semina il panico sul Gra speronando una pattuglia della polizia locale. Alla fine è stato bloccato e denunciato. I fatti risalgono al pomeriggio di ieri, quando una pattuglia del VI Gruppo Torri della Polizia Locale di Roma Capitale, impegnata nel pattugliamento del territorio in via di Tor Bella Monaca, ha notato una Fiat Panda che procedeva sulla carreggiata effettuando manovre azzardate. Gli agenti si sono avvicinati immediatamente al veicolo in questione e hanno intimato l’alt al conducente che, ignorando la disposizione, ha tentato di allontanarsi in direzione Gra aumentando la velocità e continuando a condurre il veicolo in modo pericoloso, compiendo sorpassi rischiosi, utilizzando la corsia di emergenza del Grande Raccordo Anulare ed effettuando serpentine tra i veicoli al fine di eludere il traffico.

Il tentativo di fuga è terminato all’altezza di viale Marisa Bellisario, quando il mezzo ha speronato l’autopattuglia della Polizia Locale, che ormai l’aveva raggiunto. Una volta bloccato, il ragazzo alla guida della Fiat Panda, 17enne italiano, è stato condotto insieme agli altri due occupanti dell’autovettura, anche loro minorenni, al comando di zona, dove alla presenza di un genitore è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento e interruzione di pubblico servizio. A suo carico anche le sanzioni per guida senza patente e per i comportamenti pericolosi esercitati alla guida del mezzo durante il tentativo di fuga.