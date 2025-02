La tragedia in via Monte Cervialto. In fuga l'investitore, con la polizia locale sulle sue tracce

Grave incidente stradale, ieri sera, in via Monte Cervialto, in zona Nuovo Salario, a Roma: un uomo di 57 anni è morto investito da un veicolo poi fuggito. Sul posto sono intervenute le pattuglie del II gruppo Parioli della polizia locale di Roma Capitale. Sono in corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto e per risalire al mezzo.